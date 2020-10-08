Paşinyan: Karabağ, Azerbaycan'ın parçası olamaz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın asla Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağını söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonları devam ederken, Ermeni tarafı ise çaresizlik içinde dünya komuoyunda yardım dilenme çabasında.

Ermeni birlikleri Azerbaycan ordusu karşısında cepheden kaçarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan boş tehditler savurmayı sürdürüyor.

"KARABAĞ ASLA AZERBAYCAN'IN OLMAYACAK"

Paşinyan, Twitter hesabından Rus medyasına verdiği bir röportajı paylaşarak Dağlık Karabağ'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadığını iddia etti.

Paşinyan, "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın hiçbir zaman bir parçası olmadı, olmayacak" ifadelerini kullandı.