Hasan Cemal'den sözde 1915 olaylarına soykırım ifadesi 1915 olayları hakkında yorum yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan soykırım ifadesini kullanmazken Hasan Cemal'in '24 Nisan' temalı yazısında 'soykırım' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Gazeteci Hasan Cemal, 'sözde Ermeni soykırımı' tabirinin en sıkı savunucularından birisi.

Öyle ki bu konu hakkında kitaplar, makaleler yazan Cemal, bu konuyu gündemde tutmayı sürdürüyor.

Paşinyan soykırım demedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde, 1915 olaylarından bahsederken "soykırım" ifadesini kullanmaktan çekindi.

Bazı muhalif kesimlerin eleştirisine karşın bu tutum, kendisine oy veren seçmenin bölgede bir normalleşme talebinin yansıması olarak yorumlandı.

Hala 'soykırım' dedi

Paşinyan dahi 1915 Olayları'yla ilgili "Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" ifadelerini kullanırken, Hasan Cemal'in hala 'soykırım' ifadesini kullanması dikkat çekti.

1915'teki olaylardan '24 Nisan soykırım acısı' olarak bahsetti

Hasan Cemal, T24'teki "Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını, Hrant Dink'in '23,5 Nisan' yazısıyla paylaşıyorum" başlıklı yazısında, 1915'teki olaylardan '24 Nisan soykırım acısı' olarak bahsetti.

"Ermeni dramının başlangıcıdır bu tarih"

Hasan Cemal yazısında şu ifadeleri kullandı:

Tarih, 24 Nisan 1915'in şafak vakti... Özellikle İstanbul'daki Ermeni aydınlar, yazarlar, sanatçılar, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, mebuslar teker teker alınırlar evlerinden. Götürülürler... Ve bir daha da geri dönmezler. İşte, birkaç gün sonra bütün Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gerçekleştirilen 'tarihsel Ermeni dramının başlangıcıdır bu tarih. Kim nasıl anlayabilir bunu bilemiyorum ama hem Ermeni olmak, hem Türkiyeli; hem 23 Nisan'ı yaşamak bütün coşkusuyla ve ertesi günün bir parçası olmak bütün hüznüyle.

Terör elebaşlarıyla sık sık görüşme yaptı

Uzun yıllardır PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'dan diğer teröristler Cemil Bıyık'tan Murat Karayılan'a kadar sık sık PKK kamplarına katılarak teröristlerle görüşen, gazeteci Hasan Cemal oldu.

Cemal, bu görüşmelerinin ödülünü ise geçtiğimiz seçimlerde almaya çalıştı.

Seçilemedi

Genel seçimlerde DEM Parti'den milletvekili adayı olan Cemal, seçimler sonucu Meclis'e giremedi.

Hendek önünde poz

Cemal, sık sık PKK'lılarla yaptığı röportajlar kadar köşe yazılarında PKK'lı teröristleri savunması ile de tanınıyor.

Özellikle 2015'deki hendek olaylarında yazdığı yazılar ve bölgeye giderek PKK'lı teröristlerin kurduğu bariyer ve hendekler önünde poz veren Cemal, büyük tepki çekmişti.

Cemal, gazetecilik hayatı boyunca PKK savunuculuğuna soyundu ve teröristleri övdü, operasyonlarda öldürülen PKK'lıların arkasından üzüldü.