Paşinyan, Türkiye'ye karşı Avrupa'dan yardım istedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa'ya "Türkleri durduran son engel biziz" diyerek Türkiye'yi durdurun çağrısında bulundu.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki 30 yıllık Dağlık Karabağ gerilimi haftalarda tekrar yükselmiş, iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı.

Masum sivillere saldıran Ermenistan insanlık suçu işlemeye devam ederken Azerbaycan, Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarının büyük çoğunluğunu kurtarmıştı.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ BOZDU

Geçtiğimiz hafta Moskova'da gerçekleşen görüşmenin ardından ateşkes kararı veren Azerbancan ve işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes, Ermenistan'ın yine sivillere saldırması ile bozulmuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURAN SON ENGEL ERMENİSTAN"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise uluslararası kamuoyuna Türkiye'yi şikayet etmekle meşgul.

Paşinyan son olarak France24'e verdiği demecinde yine Türkiye'yi suçladı.

Paşinyan verdiği röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır'' ifadeleriyle gündeme geldi.

Nikol Paşinyan, yine aynı röportajında Türkiye'nin Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'a saldırmaya ikna ettiği iddiasında bulundu.

"AZERBAYCAN'A SALDIR DİYEN TÜRKİYE"

Paşinyan, “Bu çatışma Türkiye'nin müdahalesi olmadan başlayamazdı. Azerbaycan'ı Artsakh'a (Dağlık Karabağ) saldırmaya iten Türkiye'ydi. Saldırılara Türk birlikleri de katılıyor. Sadece bu da değil. Azerbaycanlılar Suriye'den getirilen cihatçı militanları kullanıyor” dedi.

"TÜRKİYE YAYILIMCI POLİTİKA İZLİYOR"

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da da Libya, Suriye ve Irak'ta veya Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı olduğu gibi 'yayılmacı bir politika' izlediği iddiasını öne süren Paşinyan, "Ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın çatışmaları durdurmasını istemediğini söyledi” ifadelerini kullandı.