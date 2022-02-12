İbrahim Acar'ın Afyonkarahisar'da kayseriden daha fazla sucuk üretildiğini söylemesi üzerine Recep Bağlamış 'Kayseri üretiminin 3’te 1’i kadar sucuk üretimi yapıp, sonra açıklama yapsınlar' dedi.

Türkiye'de illerin lezzet tescilleri kavgası devam ediyor.

Bu lezzetlerden biri de pastırma ve sucuk...

Kahvaltı ve yemeklerde kullanılan, birim fiyatının yüksekliği ile bilinen, hemen herkesin sevdiği ve özlediği bir tat olan pastırma ve sucuğun Afyon'a mı yoksa Kayseri'ye mi ait olduğu, iller arası krize yol açtı.

Son olarak da Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın “Afyonkarahisar’da Kayseri’nin 8-9 katı sucuk üretiliyor” sözlerine tepki göstererek, Kayseri pastırması ve sucuğuna sahip çıktı.

"KAYSERİ ÜRETİMİNİN 3'TE 1'İ KADAR SUCUK ÜRETİP SONRA AÇIKLAMA YAPSINLAR"

Kayseri’nin ülkenin yüzde 35-40 sucuk üretimini yaptığını kaydeden Bağlamış, “Öncelikle Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürümüz konuyu baya abartmışlar. Kayseri üretiminin 3’te 1’i kadar sucuk üretimi yapsınlar, ondan sonra açıklama yapsınlar diyorum. Bu tür açıklamaların bir il müdürü tarafından yapılması doğru değil. Zannedersem il müdürümüz Kayseri’de üretilen sucuğun miktarını rakamsal olarak ve verilerle ortaya koyamadığı için illeriyle ilgili sucuğu öne çıkartmak adına Kayseri’yle ilgili ithamda bulunmuş. Biz il müdürümüzü verileri ortaya koyarak açıklama yapmasını istiyoruz.

Pastırma ve sucuk hangi ilin kavgası büyüyor VİDEO



"TÜRKYE'DE YÜZDE 35 SUCUK ÜRETİMİYLE LİDERİYİZ"

Biz Kayseri olarak Türkiye’nin yüzde 35 sucuk üretimini yapan ve il bazında liderliği devam ettiren iliz. Zannedersem tavuk sucuğu üretimini de et sucuğu üretimi ile karıştırmış. Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. Kayseri her zaman liderdir ve her zaman Türkiye’nin yüzde 35-40 sucuk üretimini yapan ildir”

"ÇÜNKÜ ŞEHİRLERİNİN İSMİ HİBÇİR ŞEYLE ANILMIYOR"

“Hem Türkiye hem de dünya genelinde sucuk ve pastırma dendiği zaman akla Kayseri geliyor. Bu illerimiz isimleri unutulmuş olunca Kayseri’nin sucuk ve pastırmasını öne sürerek bir açıklama yapma gereğinde bulunuyorlar. Çünkü şehirlerinin ismi hiçbir şeyle anılmıyor.

"ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN BİZDEN ÖNERİ ALSINLAR"

Üretimlerini artırmak için gelsinler, bizden tavsiye ve öneri alsınlar. Çünkü bizim Türkiye’ye hitap eden Erciyes Dağımız var. Erciyes’ten gelen yelle birlikte hem sucuğumuz hem de pastırmamız Türkiye’de en lezzetli olan sucuk ve pastırmadır. Biz il müdürümüzün açıklamasının karşılığında verileri ortaya koymasını istiyoruz” şeklinde konuştu.