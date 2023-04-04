Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek Geçen yıl zirai don nedeniyle 3’te bir oranında verim alan patates üreticisinin bu sene yüzünün güleceği rekoltenin 45 bin dönüm arazide toplamda 175 bin tona kadar ürün çıkması beklendiği belirtildi.

İHA

Adana’da geçen yıl Mart ayında eksi 7 dereceleri bulan hava durumundan kaynaklı 45 bin dekar alanda çiftçinin ektiği patates bitkisi yandı.

Bitkinin yanmasıyla çiftçi dönümden alacağı ürünün üçte biri alarak zarara uğradı.

Üreticiler bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü bitkinin istedikleri gibi filizlendiğini ve rekoltenin tam anlamıyla alınmasının beklendiğini belirttiler.

Rekor rekolte beklentisi

Mevsimsel gelişmeleri bu yıl iyi gittiğini vurgulayan Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir şu şekilde konuştu:

Ciddi bir soğuk olmadı, hatta üreticilerle konuştuğumuzda kendi terimleriyle toprağın tavında kıvamında bir dönemde etiklerini, yağmurların istedikleri dönemde yağdığın söylüyor. Kendilerinin istediği dönemlerde de yağmurlama yaptıklarını çünkü yağmurun dışında patatesin kendisinin tatlı su diye tabir ettikleri kendi yağmurlamaları yapmalarını gerektiğini söylüyorlar.

"Adana’da 175 bin tona kadar rekolte bekleniyor"

Dönümden minimum 4 ile 5 ton rekolte alınacağını belirten İncefikir şöyle devam etti:

Hatta daha iyi bölgelerde daha gelişmiş bölgelerde bunun biraz daha üstünde olabileceği söyleniyor. Tabii bu arazinin kendi geçirgenliğine tarlarının yapısına göre de değişebilecek. Adana’da yaklaşık 45 bin dekarda 150-175 bin ton arasında bir rekoltemiz söz konusu olabiliyor.

"Adana’nın özelliği, erkenciliği"

Konuşmasını sürdüren İncefikir şu şekilde tamamladı: