Paulo Coelho tarafından yazılan ''Işığın Savaşçısının El Kitabı'' adlı kitabın konusu, son dönemlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir?

Paulo Coelho tarafından yazılan Işığın Savaşçısının El Kitabı, son zamanların en çok merak edilen kitapları arasında yerini aldı.

Kitap hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden Paulo Coelho'nun hayatı ile birlikte Işığın Savaşçısının El Kitabı konusunu araştırıyor.

Peki Işığın Savaşçısının El Kitabı'nın yazarı Paulo Coelho kimdir? Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir? İşte detaylar...

IŞIĞIN SAVAŞÇISININ EL KİTABI KONUSU NEDİR?

Paulo Coelho tarafından yazılan ''Işığın Savaşçısının El Kitabı'' adlı roman, Türkçe'ye İlknur Özdemir'in çevirisi ile Can Yayınları tarafından 2003 yılında neşredildi.

Her bireyin aslında bir savaşçı olduğunu belirten Işığın Savaşçısının Elkitabı, Simyacı'nın yazarından bilgelik dolu bir armağan.

Paulo Coelho, benzersiz üslubuyla, her birimizin kendi içindeki Işığın Savaşçısı'nı keşfetmesine yardımcı oluyor. Işığın Savaşçısının El Kitabı, hayallerimizi yaşamamız, hayatı kucaklamamız ve yazgımızla yüzleşmemiz için insanlara çağrıda bulunuyor.

Hepimizi yaşıyor olma mucizesinin değerini bilenin, yenilgisini kabullenenin, sonunda olmak istediği insan olabilen Savaşçı'nın yoluna çağırıyor.

Işığın Savaşçısı, başkalarının kendisine biçtiği rolü oynamaya çalışarak zaman harcamaz. Işığın Savaşçısı, kışkırtmalara kulak asmaz; onun, gerçekleştirmesi gereken bir yazgısı vardır. Işığın Savaşçısı, kendi kusurlarının farkındadır ama erdemlerini de bilir. Işığın Savaşçısı, her zaman elinden gelenin en iyisini yapar, başkalarından da aynı şeyi bekler.

PAULO COELHO KİMDİR?

24 Ağustos 1947 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde dünyaya gelen Paulo Coelho, yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı.

Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı ve bu deneyimini Hac (The Pilgrimage) adlı kitabında anlattı.

1988 yılında yayımlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı. 42 ülkede yayımlanan ve 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.

Paulo Coelho'nun kurduğu Paulo Coelho Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etmektedir. UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapan Coelho, aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim kurulundadır.

Paulo Coelho, arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanının da bulunduğu pek çok saygın ödülün sahibi oldu. 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edilen yazar Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır.

Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak Türkçeye çevrildi ve Mart 2011 tarihinde yayımlandı. Romanda, yazar ve yetenekli bir keman virtüözü, sıradışı genç bir Türk kızı Hilal'in Sibirya'yı baştan başa geçecekleri bir yolculuk sırasında, kendileri, birbirleri ve varoluşları ile yüzleşmeleri anlatılmaktadır. Kitabın tanıtımı için açtığı yarışmayı Aleph by Raif Kurt videosuyla, Türk sanatçı Raif Kurt kazanmıştır.

TÜRKÇE'YE ÇEVRİLMİŞ ESERLERİ