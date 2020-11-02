Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho hayatı ve eserleri

Kuran’dan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır” ayetini paylaşarak, İzmir depremi için bağış yapacağını açıklayan Paulo Coelho kimdir merak ediliyor.

Türkiye’de ‘Simyacı’, ‘Veronika Ölmek İstiyor’ ve ‘Aldatmak’ gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

PAULO COELHO KİMDİR?

Dünyaca ünlü yazarlardan olan Paulo Coelho 24 Ağustos 1947 yılında doğmuştur. Babasının adı Pedro annesinin adı Lygia’dır. İlköğrenimini San Ignacio’da tamamlamıştır. Ablası olan Sonia’nın kendi ödevi olarak gösterdiği denemesiyle birlikte ilk edebi ödülünü bir şiir yarışmasında almıştır.

Paulo Coelho ülkesinde yazarlık yapmadan önce şarkı sözü yazmıştır. İlk olarak da bu kimliğiyle bilinir. Elis Regina ve Raul Seixas adlı şarkıcılara şarkı sözü yazmıştır. Şarkı sözü yazdığı zamanlarda gazetecilik de yapan yazar yazılarını daha sonra yazmaya başlamıştır.

1980 yılında tanıştığı kendisi gibi sanatçı olan Christina Oiticica ile evlenen Paulo Coelho mutlu bir evlilik hayatı sürmektedir.

Paulo Coelho ilk olarak 1986 yılındaki Batı Avrupa’dan başlayıp İspanya’nın Santiago de Compostela şehrinde biten hac yolculuğuna dair izlenimlerini 1987 yılında Hac (Pilgrimage) adlı eserini yazmıştır.

Simyacı adlı kitabını 1988 yılında yayımlayan Paulo Coelho bu romanı sayesinde dünyaca tanınan bir yazar olarak şöhretin kapılarını açtı. Bu eseri çok başarılı bulunduğu için 53 ayrı dile çeviri yapılmıştır. Bu sayede Guiness Dünya Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanmıştır.

Gençliğinde üç kere akıl hastanesine gönderilen Paulo Coelho buradaki tecrübelerinden yararlanarak Veronika Ölmek İstiyor adlı kitabını yazmıştır. Dünyanın en eski mesleği üzerine kurulu olan masalı On Bir Dakika’nın filmi Hollywood tarafından satın alındı.

İlyas peygamberin hayat hikayesinin anlatıldığı Beşinci Dağ adlı öyküsünün film hakları da Capistrano Productions tarafından alındı. Paulo Coelho Unesco’nun Kültürler arası Diyaloglar programında danışmanlık yapmaktadır.

PAULO COELHO MÜSLÜMAN MI?

Kuran’dan ayet paylaşması üzerine Müslüman olup olmadığı merak edilen Coelho’nun Müslüman olduğuna dair bir haber bulunmamaktadır.

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