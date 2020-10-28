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    Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi

    Payitaht Abdülhamid dizisinde Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşma gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 17:15
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:31
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    Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi

    TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo karikatürünün ardından, 14. bölümde II. Abdülhamid Han'ın Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.

    Fransa'nın bu skandal provokasyonundan sonra Abdüllhamid Han'ın konuşma sahnesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

    CHARLİE HEBDO GÖNDERMESİ

    Sahnede, Fransa'nın düzenlediği bir tiyatroya, peygambere hakaret edildiği gerekçesiyle karşı çıkan II. Abdülhamid, "O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım" sözleri dikkat çekti.

    Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi ViDEO

    Payitaht dizisinden Charlie Hebdo göndermesi #1

    Payitaht dizisinden Charlie Hebdo göndermesi #2

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