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Haber Merkezi

Bir pazar esnafının karpuzları daha kırmızı ve çekici göstermek için uyguladığı yöntem sosyal medyada ifşa oldu.

Görüntülerde, esnafın karpuzların iç kısmına pancar suyu sürerek rengini parlattığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, bu tür uygulamaların ahlaksızlık olduğunu ve gıda güvenliğini riske attığını belirterek duruma sert eleştiriler yöneltti.