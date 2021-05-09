Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu market çalışma saatleri..

Pazar günü marketler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu market çalışma saatleri..

Mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar pazar günü için marketlerin kapanış saatlerini araştırıyor. Peki bugün marketler açık mı? İşte detaylar..

Tam kapanma ile başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağında merak edilen konular arasında marketlerin çalışma saatleri de yer alıyor.

Tam kapanma kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri genelge ile belirlendi.

Markete gidecek olan vatandaşlar, bugün marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Genelgeye göre zincir marketler haftada 6 gün hizmet verebilecek.

Peki bugün marketler açık mı? Pazar günleri nereler açık? İşte ayrıntılar..

PAZAR GÜNLERİ MARKETLER AÇIK MI?

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde zincir ve süper marketler için haftanın altı açık, pazar günleri ise kapalı kalacaktır.

Sadece mahalle bakkalları vatandaşlara hizmet verecek. Bakkallarda da temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamalarıyla kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).

Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.