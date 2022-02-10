Pazarda meyve ve sebzelerin adet fiyatları cep yakıyor

Artan enflasyonun pazar tezgahlarını da etkilemesiyle birlikte salatalığın tanesi 5.13 lira, patlıcanın tanesi 5.25 lira, domatesin tanesi 2.63 liraya yükseldi.

Enflasyonun artmasıyla birlikte ürünlerdeki fiyat değişiklikleri pazar tezgahlarına da yansıdı.

Market yerine uygunluk ve tazelik açısından pazarları tercih eden vatandaşlar, pazara da uğramamaya başladı.

Yükselen meyve ve sebze fiyatları nedeniyle pazarcılar, müşteri gelmemesinden şikayet etti.

BİR SALATALIK 5 LİRA 13 KURUŞ

Tezgahta bir tane salatalığın fiyatı 5 lira 13 kuruşa, bir tane patlıcan fiyatı 5 lira 25 kuruşa, bir domatesin fiyatı 2 lira 63 kuruşa, bir biberin fiyatı 2 liraya, bir demet maydanozun fiyatı ise 4 liraya yükseldi.

PATLICANIN KİLOSU 30 LİRA

Ürünlerin kilo fiyatları da alışveriş yapan vatandaş tarafından hayli yüksek bulundu. Pazarda bir kilo domates 20 liraya, bir kilo patlıcan 30 liraya, bir kilo kabak 20 liraya, sivri biber 15, Marul 8, havuç 7, limon 15 liraya tezgaha çıktı.

KARNABAHAR 25 LİRA

Ispanak ve pırasanın 10 lira, kerevizin 20, karnabaharın 25 liradan satışa sunulduğu tezgahlarda pazarcılar, vatandaşların pazara çıkamamasının doğal olduğuna değindi.