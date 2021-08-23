Pazarlık bitti: En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Pazarlık bitti: En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerin beklediği zam pazarlığında sona gelindi. 2022-2023 yıllarının zam oranı belli olurken, "En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarına ilişkin görüşmelerde sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranına ilişkin bir açıklama yapacak.

Zam oranını bekleyenler ise "En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Bir bilgi var mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

4300 lira aylık alan bir öğretmen ve polisin geliri 950 lira artacak ve 5250 lira olacak. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep etti.

Buna karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulundu. Müzakereler Bakan Bilgin başkanlığında dün yine sürdü. Hükümet yeni teklifini sendikalarla paylaşırken, müzakere sonucu bugün duyurulacak.

Açıklamanın ardından en yüksek, en düşük memur ve memur emeklisi maaşları haberimizde olacak.