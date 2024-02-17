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Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaş daha kamu kurumlarına yerleştirilecek

Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaş daha kamu kurumlarına yerleştirilecek Bakan Göktaş, bugün yaptığı bir açıklamada pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşın daha kamu kurumlarına yerleştirildiğini müjdeledi.