AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerle yemekte buluştu ve burada yaptığı açıklamalarda engelli vatandaşlara yeni kadro açıldığını bildirdi.
"Kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkıyor"
Bakan Göktaş, gelişmeyi şöyle paylaştı:
Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız."
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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