Pazartesi gününe dikkat! 11 kent için uyarı

Haber Merkezi

Meteoroloji hava durumu haritasını yeniledi ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok ilin tedbirli olması istendi. 10 kente sarı kod 1 kente de turuncu kodlu uyarı yapıldı.

PAZARTESİ İÇİN 10 KENTE UYARI

“Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa” için sarı Muğla için turuncu uyarı verildi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Pazartesi sabah 10.00’dan itibaren Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakasında boğaz çevresi ağırlıklı olarak il genelinde sağanak yağış uyarısı yaptı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde yarın sabah itibarıyla etkili olacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Buna göre güneyin ılık ve nemli havasını Marmara Bölgesi’ne taşıyan alçak basınç sistemi nedeni ile sıcaklıkların 14-17 dereceler civarında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Ancak Pazartesi sabah saat 10.00 itibariyle Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası Boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli (20-40kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını belirtti.

ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNE DEK SÜRMESİ BEKLENİYOR

AKOM’dan yapılan uyarıya göre, yağışların Çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul’da aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenirken, yerel olarak görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor

BOLU 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun 'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bayburt çevreleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°CParçalı bulutlu ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu