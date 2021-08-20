Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından PCR testinin zorunlu olduğu yerleri kamuoyuyla paylaştı. Peki PCR testi yaptırmayanlar nerelere giremeyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası vaka sayılarının kontrol altında tutulması için alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı yerlere girişte PCR testi şartı getirildiğini bildirdi.

Bunun üzerine PCR testinin zorunlu olduğu yerler merak konusu oldu. Peki, PCR testi yaptırmayanlar nerelere giremeyecek? İşte PCR testinin zorunlu olduğu yerler...

PCR TESTİ YAPTIRMAYANLAR NERELERE GİREMEYECEK?

Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının kontrol altında tutulması için alınan kararları duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.''