Pegasus çalışanları Kadir gecesinde alkollü alem yaptı

Pegasus çalışanlarının Kadir gecesinde alkol masasında çektirdikleri fotoğraf büyük tepkilere neden oldu.

Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir gecesinde Türkiye genelinde camiler doldu taştı. Namazlar kılındı, eller semaya kaldırıldı.

Tüm Müslümanlar günahlarının affı için ibadetlerini yerine getirirken sosyal medyada yapılan bir paylaşım olay oldu.

Kadir gecesi özel, alkol masaı

Pegasus çalışanları, Kandil gecesi alkol masasına oturdu ve çekilen fotoğrafı "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Pegasus'u boykot çağrıları da yapıldı, fotoğraftaki kişileri Emniyet teşkilatına ihbar edenler de oldu.

Tepkilerin büyümesinin ardından fotoğraftaki Pegasus çalışanları tek tek sosyal medya hesaplarını kapattı.

Kadir gecesiyle dalga geçilen kareyle ilgili bir tepki de gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan geldi.

"Sizinle kutuplaşmak şeref madalyasıdır bize"

İsmail Kılıçarslan, "Kadir Gecesi'ni içki masasının mizahı yapacak kadar 'kara gavur' işte bunlar. Sonra diyorlar ki 'çok kutuplaştık'. Sizinle kutuplaşmak şeref madalyasıdır bize. Ömrümüz oldukça kutuplaşacağız sizinle. Gücümüz tükenene kadar kutuplaşacağız" dedi.