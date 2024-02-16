Pegasus Hava Yolları'ndan tepki çeken karar! Kabin bagajı artık paralı Ekonomi sınıfı için ücretsiz kabin bagajı hizmetini kaldıran Pegasus, yeni ücret tarifesinde bagaja neredeyse yolcunun taşınmasından daha fazla ücret belirledi.

ensonhaber.com

Pegasus Hava Yolları, yurt dışında yaygın olan bir uygulamayı Türk havacılık sektörüne taşıdı.

Pegasus, yeni aldığı kararla ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı.

Yapılan açıklamada, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında uçak içine getirebilecek bagaj haklarının güncellendiği belirtildi.

Buna göre, şirketin uçuşlarında kabin bagajı hakkı satın almayan yolcular, bundan böyle sadece koltuk altına sığabilecek çantaları ile uçağa binebilecek.

Ekstra ücret tahsil edilecek

14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olan bu düzenleme kapsamında, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecek.

Oturduğu koltuğun ödemesini yapacak

Bundan sonra ekonomi sınıfından bilet alan yolcular, kabin bagajı hizmeti alamayıp sadece oturduğu koltuğun ödemesini yapmış olacak.

Uçuş paketinin adı 'Light'

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 1 adet koltuk altına sığacak çantayı kapsayan uçuş paketinin adı 'Light' oldu.

Light paket kapsamında uçağa en fazla 40x30x15 cm boyutlarında ve 3 kg ağırlığında çanta alınabilecek.

İki paket tercih edilecek

Yolcular, bilet alırken iki paket arasında seçim yapabilecekler. Light paket ve süper eko paket.

Light paket, kabin bagajı ihtiyacı olmayan ve daha ekonomik bir seçenek arayan yolcular için uygun bir alternatif sunuyor.

Örnek olarak, A noktasından B noktasına light paket 2 bin lira, süper eko paket ise 2 bin 400 lira olacak şekilde fiyatlandırılacak.

14 Şubat'tan önce alınan biletlerde geçerli olmayacak

14 Şubat’tan önce satın alınan biletlerde, eski uygulamanın ve kuralların geçerli olacağı hatırlatıldı.

Karara tepki yağdı

Pegasus yolcularının kabin bagajı hizmetinden yararlanamayacak olması tepkilere yol açtı.

Skandal karara ilişkin sosyal medya kullanıcıları tarafından, Pegasus yönetimine sıklıkla yorum yapıldı.

Biletten daha pahalı

Kullanıcılar yorumlarında, bagajlarının aldıkları biletten daha pahalı olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

8 kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardı

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 8 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı.

Ekonomi sınıfı bileti satın alan bir yolcu, ücretsiz bagaj hakkı dışında yemek hizmeti almak için ekstra ücret ödemek zorundaydı.

Ancak, bu yeni adımla birlikte ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece koltuğu için ödeme yapacak.