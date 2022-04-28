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    Pegasus, Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı

    Pegasus, Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı

    Pegasus, alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçen çalışanlarıyla ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 18:00
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    Türkiye'de tüm Müslümanlar Kadir gecesini ibadet ile geçirirken Pegasus çalışanları alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçti.

    Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma tepkiler çığ gibiydi.

    Pegasus, saatler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, çalışanlarla ilgili gerekli kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini belirtildi.

    Bu açıklama, olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı olarak yorumlandı.

    İşte Pegasus'tan yapılan açıklama;

    "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

    Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

    Pegasus, Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı #1


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