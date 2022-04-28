Pegasus, Kandil gecesi alkol alemine sessiz

Alkol sofrasında Kandil gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarıyla ilgili şirketten hiçbir açıklama geldi. Çalışanlar, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Türkiye genelinde tüm Müslümanlar Kadir gecesini camilerde ibadet ile geçirirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf infiale neden oldu.

Pegasus çalışanları alkol masasında çekilen fotoğraflarını "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı.

Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarına büyük tepki var.

Pegasus'a boykot başladı

Sosyal medyada organize olan bazı kullanıcılar, Pegasus'u boykot etme kararı aldı.

Saatlerdir açıklama yok

Pegasus yönetimi ise tepkilere karşı sessiz. Şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fotoğraf karesinde yer alan Pegasus çalışanları sosyal medya hesaplarını kapattı.

Şirketin konuyla ilgili sessiz kalması, bazı sosyal medya kullanıcılarına "Demek Pegasus bu görüntüyü onaylıyor." yorumunu yaptırdı.

Pegasus çalışanları Kadir gecesinde alkollü alem yaptı haberi