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    Pekin'de 2 ay sonra koronavirüs vakası çıktı

    Çin’in başkentindeki vakanın yurt dışı kaynaklı olmadığı belirtilirken, Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği aktarıldı.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 14:17
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    Pekin'de 2 ay sonra koronavirüs vakası çıktı

    Çin’in başkenti Pekin, 56 günün ardından ilk kez koronavirüs vakası bildirdi.

    Virüs tespit edilen 52 yaşındaki kişinin, yurt dışı ile bağlantılı olmadığı ve yakın zamanda yurt dışına çıkmadığı belirtildi.

    4 BİN 634 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

    Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam 83 bin 57 vaka bulunurken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 361 kişi ise iyileşti.

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