- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Pekin'de 2 ay sonra koronavirüs vakası çıktı
Pekin'de 2 ay sonra koronavirüs vakası çıktı
Çin’in başkentindeki vakanın yurt dışı kaynaklı olmadığı belirtilirken, Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği aktarıldı.
- DHA
- 11.06.2020 - 14:17
Çin’in başkenti Pekin, 56 günün ardından ilk kez koronavirüs vakası bildirdi.
Virüs tespit edilen 52 yaşındaki kişinin, yurt dışı ile bağlantılı olmadığı ve yakın zamanda yurt dışına çıkmadığı belirtildi.
4 BİN 634 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ
Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam 83 bin 57 vaka bulunurken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 78 bin 361 kişi ise iyileşti.