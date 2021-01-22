Pekin’de PCR testi kuyruğu

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı kentte artan vakalar sonrası PCR testi kuyruğu oluştu.

Dünya koronavirüs salgınından kurtulmaya çalışırken, virüsün ortaya çıktığı Çin’de hayat hızlıca normale döndürülmeye çalışıldı.

Bu da vakaların artmasına neden oldu.

PCR TESTİ KUYRUĞU

Özellikle eğlence partilerinin sık sık düzenlendiği başkent Pekin’de korkulan oldu. Virüsü umursamayanlar bu kez PCR testi kuyruğunda görüldü.

Pekinliler kilometrelerce sıra oluşturup, test yaptırmak için saatlerce bekledi.

Kalabalığın toplandığı o anlar kameraya yansıdı.

Çin'de sonu gözükmeyen PCR testi kuyruğu İZLE