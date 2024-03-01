Pekmez Kardeşler organize suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen operasyonda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu süreçte art arda çökertilen organize suç örgütlerine bir yenisi daha eklendi.

'Pekmez Kardeşler'e operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da eş zamanlı düzenlenen Mahzen-1 operasyonunda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

Çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.