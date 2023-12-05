Pelin Batu HEDEP'ten İstanbul adayı gösterilecek iddialarını yalanladı Tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, HEDEP'ten İBB Başkan Adayı gösterileceği iddiası hakkında açıklama yaptı. Batu adaylık iddiaları için "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

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Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan muhalefette yerel seçim hazırlıkları başladı.

Bu kapsamda CHP’nin yerel seçimler için iş birliği arayışı devam ediyor.

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kayyumlara karşı olduğunu söyleyerek HEDEP'e göz kırptı.

İyi Parti'den ret kararı geldi

CHP özellikle büyükşehirlerde ittifak yapmak isterken Özgür Özel, geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel'in ittifak için ısrarlı olmasına rağmen İyi Parti Genel İdare Kurulu'ndan iş birliğine ret kararı çıktı.

CHP gözlerini HEDEP'e çevirdi

İyi Parti'nin ret kararından ardından CHP’nin alternatif olarak kenarda tuttuğu HEDEP'in yerel seçim kararı daha da önemli hale geldi.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde 81 ilden aday çıkartacaklarını açıkladı.

HDP aday çıkartıyoruz dedi

HEDEP'in yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasının ardından özellikle İstanbul'da adayın kim olacağı konusunda çeşitli isimler konuşulmaya başlandı.

TV100 ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul adayı için isim verdi.

Pelin Batu'nun ismi konuşuluyor

Yarkadaş, İstanbul için tarihçi ve oyuncu Pelin Batu isminin öne çıktığını belirtirken, HEDEP parti meclisinde ittifak konusunda bir kararsızlığın olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Pelin Batu'nun HEDEP İstanbul adayı iddiaları konuşulurken ünlü isimden konuya ilişki açıklama geldi.

Adaylık iddialarını yalanladı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Batu, aday gösterileceği iddialarını yalanladı.

"Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor"

Pelin Batu, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: