Pelin Batu ile Macit Bitargil anlaşmalı boşandı

4 yıl önce Roma'da evlenen çift, anlaşmazlıklar sebebiyle bugün boşandı. Çocuklarının velayeti ortak tutulurken, iki taraf da tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

2018 yılında Roma'da dünya evine giren oyuncu Pınar Batu ve doktor eşi Macit Bitargil, anlaşmazlık sonucunda boşanmaya karar vermişti.

Boşanma davası bugün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı.

Edinilen bilgiye göre, anlaşmalı boşanan ikilinin çocuklarının velayeti ortak kalırken, tazminat talebinde bulunulmadı.

Protokol gereği çocuğuna iki bin lira nafaka ödemyecek

Mahkeme protokol gereği Bitargil'in çocuğu için iki bin lira nafaka ödemesine ve eğitim masraflarını karşılamasına karar verdi.





"Şiddet hiç olmadı"

Oyuncu Pelin Batu duruşma öncesi Macit Bitargil ile yaptığı açıklamada, “Altı yıldır birlikteyiz. Anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı. Şiddet hiç olmadı. Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük. Basında yazılanlar Macit’i çok rencide etti” dedi.

Pelin Batu boşandı VİDEO







"Dost olarak ayrılıyoruz"

Doktor Macit Bitargil ise “Gerçekten basında yer alan haberlerden ben ve ailem çok rahatsız olduk. 25 yıldır şiddet görenleri tedavi eden bir doktorum. Bu ithamlarla karşılaşmak bizi çok üzdü. Dost olarak ayrılıyoruz. Çocuğumuz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklamasında bulundu.