Pelin Batu, kendisine elit diyenlere cevap verdi

Pelin Batu, kendisine elit diyenlere dedesinin Atatürk'ün bursuyla Berlin'e gidip profesör olduğunu, babasının iste devlet memuru olduğunu hatırlattı.

Diplomat İnal Batu'nun kızı tarihçi Pelin Batu, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan 'elitler' tartışmasına katıldı.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Batu, kendisine ailesi nedeniyle elit diyenlere cevap verdi.

"İYİ Kİ ELİT OLMUŞUZ!"

Pelin Batu, "Fakir bir öğrenci olan dedem, Atatürk'ün bursuyla Berlin'e gidip prof oldu, babam çalışarak Dışişleri'ne birincilikle girdi ve devlet memuru oldu. Hep 'elit olmakla' suçlanan bana emeğin, haysiyetin, sevginin önemini öğretti ailem. İyi ki elit olmuşuz!" dedi.