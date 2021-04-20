Pembe WhatsApp nedir, yükleyenler ne yapmalı? Siber uzmanlar uyardı..

Rengiyle kullanıcıları cezbeden Pembe WhatsApp, kişisel verileri çaldığı iddası ile endişe yarattı. Peki Pembe WhatsApss nedir, güvenli mi? Pembe WhatsApp indirenler ne yapmalı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı.

WhatsApp'ın artık monotonlaşan "yeşil" rengini değiştirmek hayaliyle "WhatsApp in Pink" adlı pembe tema yükleyen kullanıcılar, hesaplarının ve kişisel verilerinin ele geçirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya.

Siber uzmanlar, WhatsApp'ı pembe renge çevirdiğini iddia eden ve yeni özelliklerle gelen bir virüs bağlantısının avına düşmeleri konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Telefonuna pembe WhatsApp’i indiren kişiler, veri güvenliği endişesi duyuyor. Peki Pembe WhatsApp nedir? Pembe WhatsApp yükleyenler ne yapmalı? İşte detaylar..

PEMBE WHATSAPP NEDİR?

Whatsapp sohbet gruplarında 'pembe tema' güncellemesi görünümüne bürünmüş kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor.

Kullanıcılara, bağlantıdaki uygulamanın yüklenmesi halinde Whatsapp temasının pembeye çevrileceği söyleniyor.

Ayrıca kullanıcılara uygulamanın önceki sürümlerinde olmayan bazı yararlı özelliklere sahip olacakları da vaat ediliyor. Kullanıcılar, bağlantının gerçek olduğuna ve akıllı telefonlarına harici bir APK dosyası yükleyeceğine inandırılıyor.

PEMBE WHATSAPP İNDİRİLENLER NE YAPMALI?

Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey Pembe WhatsApp'ı silmek.

Ayrıca hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz, tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz ve tüm uygulamaların izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor.

Bu tür tuzaklara düşmemek için uygulayabileceğiniz en basit güvenlik önlemi "şüpheli bağlantılara" kesinlikle tıklamamak.