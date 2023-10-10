Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Pençe Harekatı bölgesinde, teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak şehit düştü.

ensonhaber.com Mehmetçik’in terörle mücadelesi sürüyor. Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlarda, teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Kahramanca verilen mücadeleden ise bugün acı bir haber geldi. El yapımı patlayıcı infilak etti Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. 1 şehidimiz var Bunun sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak şehit düştü. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe Harekâtı Bölgesi'nde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."