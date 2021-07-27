Euro
10.128
0.22%
Dolar
8.5605
0.1%
Altın
495.77
0.29%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
326.286
1.30%
EXEN Coin
24.86
-0.95%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
    Pençe Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

    Pençe Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

    MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 27.07.2021 - 23:10
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 23:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

    Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Pençe Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir