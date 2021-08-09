Pençe Kaplan bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenlenen operasyonla 13 PKK'lı teröristin yerini tespit eden TSK'nın, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirdiği MSB tarafından duyuruldu.

Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam eden TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe Kaplan bölgesinde operasyon düzenledi.

13 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede 13 PKK'lı teröristi tespit eden TSK, yapılan operasyonla teröristlerin tamamını etkisiz hale getirdi.

"MEHMETÇİKLERİMİZ TARAFINDAN İNLERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER"

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.