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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • 05.06.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 14:24
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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin sınır içi ve sınır ötesi mücadelesi sürüyor.

    Teröristlerin kökünü kazımayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün yeni bir başarıya daha imza atıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı bu kez, Pençe Kaplan bölgesindeki teröristlerin leş edildiğini duyurdu.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK lı öldürüldü #1


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