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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 16.09.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 11:00
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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor…

    Irak’ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, bu kez Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist tespit etti.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Kahraman komandolar, 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgede icra edilen görevin başarıyla sonuçlandırıldığını duyurdu.

    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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