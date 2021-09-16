Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor…

Irak’ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, bu kez Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist tespit etti.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahraman komandolar, 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede icra edilen görevin başarıyla sonuçlandırıldığını duyurdu.