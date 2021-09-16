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- Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 16.09.2021 - 10:46
- Güncelleme : 16.09.2021 - 11:00
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor…
Irak’ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, bu kez Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist tespit etti.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kahraman komandolar, 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede icra edilen görevin başarıyla sonuçlandırıldığını duyurdu.