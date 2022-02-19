Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
550.257
-0.64%
BTXN Coin
37.10
-3.23%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 19.02.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, durmuyor, yorulmuyor, mücadeleye devam ediyor…

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

    Bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Terör örgütünün zayiatı bu kez “5”.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti

    Görüş Bildir