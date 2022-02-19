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- Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 19.02.2022 - 13:57
- Güncelleme : 19.02.2022 - 14:00
Mehmetçik, durmuyor, yorulmuyor, mücadeleye devam ediyor…
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütünün zayiatı bu kez “5”.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.