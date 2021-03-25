Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyonları devam ediyor.

Bölgede terörist hareketlenmeleri tespit eden kahraman askerlerimiz hainlerin tepesine çöküyor.

6 PKK'LI DAHA CESET TORBASINA GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 terör örgütü PKK mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer veildi.

Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü VİDEO