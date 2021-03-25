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    Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 25.03.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:17
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    Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü

    Mehmetçik'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyonları devam ediyor.

    Bölgede terörist hareketlenmeleri tespit eden kahraman askerlerimiz hainlerin tepesine çöküyor.

    6 PKK'LI DAHA CESET TORBASINA GİRDİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 terör örgütü PKK mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer veildi.

    Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü VİDEO

    Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK lı öldürüldü #1

    Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK lı öldürüldü #2

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