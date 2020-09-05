MBS, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

16 Haziran 2020 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

HAVA HÜCUM OPERASYONLARI

Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandolar, hava hücum operasyonları ile intikal ettikleri operasyon bölgesinde yoğun arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren komandolar, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Pençe-Kaplan Operasyonları'nda 320 terörist öldürüldü VİDEO

269 SIĞINAK YERLE BİR EDİLDİ

Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girildi.

Bölgede gerçekleşen arama-tarama faaliyetlerinde ise 265 adet EYP, 11 adet mayın, 10 adet RPG-7 roketatar, 125 adet el bombası, 1 adet drone insansız hava aracı, 26 adet ağır silah, 4 adet havan, 143 adet hafif silah, 27 bin 693 adet silah mühimmatı, 22 bin 331 adet ağır silah mühimmatı, 8 adet AT-4 tanksavar füzesi, 244 adet top/havan mühimmatı, 238 adet roketatar mühimmatı, 4 adet termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 adet telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.