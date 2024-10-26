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İHA

Samsunlu Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde nöbet sırasında kalp krizi geçirdi.

Helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan yaklaşık 45 dakikalık kalp mesajına cevap vermeyen Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, şehit oldu.

NAAŞI TÖRENLE KARŞILANDI

Şehit Kander Babür'ün cenazesi askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilirken, burada şehidin naaşı törenle karşılandı.

Şehidin annesi Meryem Babür, ağabeyi Ertuğrul Babür, ablası Ergül Doğan, yakınları ve sevdikleri gözyaşı döktü.

Ayrıca, şehidin babası Mehmet Babür'ün de 2 yıl önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

TERME ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK

Bekar olduğu öğrenilen şehit Babür'ün naaşı, ikindi namazını müteakip Terme ilçesi Pazar Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Terme Şehitliği'ne defnedilecek.

TÖRENE BİRÇOK İSİM KATILDI

Şehidi karşılama törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kolluk kuvvetleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.