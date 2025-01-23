Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

DHA

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu duyurdu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk AKINCI, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur.

BAKAN GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Astsubay Üstçavuş Akıncı için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti: