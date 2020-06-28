Pençe Kaplan Operasyonu’nda 24 sığınak ele geçirildi

Haftanin bölgesinde teröristlere nefes aldırmayan asker, ele geçirilen malzemeleri imha etti.

17 Haziran tarihinde başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu, başarıyla devam ediyor.

Türk askeri, Haftanin bölgesinde yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor.

24 SIĞINAK VE MAĞARA

Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine giren ve girmeye devam eden kahraman komandolar son olarak 24 adet sığınak ve mağara daha tespit etti. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen malzemeleri şöyle sıraladı:

"1 adet biksi otomatik tüfek, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet PGG-7 roketatar, 700 adet biksi mühimmatı, 200 adet AK-47 mühimmatı, 800 adet uçaksavar mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 35 adet havan mühimmatı, 8 adet el bombası 55 EYP 1250 adet mekanik fünye, 1000 adet elektrikli fünye, 3 çuval amonyum nitrat, 1500 metre elektrik kablosu, 2 termal elbise, 1 adet sabit merkez terörist telsizi, 2 adet 5 KW jeneratör, 3 ton mazot/benzin, 2 adet TV, 3 adet hilti bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri."