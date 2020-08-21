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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.08.2020 - 11:35
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde devam ediyor.

    Türk askeri, kararlı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

    5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyona yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.

    Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur"

    Pençe-Kaplan Operasyonu nda 5 terörist öldürüldü #1

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