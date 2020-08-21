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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.08.2020 - 11:35
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde devam ediyor.
Türk askeri, kararlı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.
5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyona yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.
Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur"