Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türk askeri, kararlı operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyona yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.

Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur"