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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit düştü

    Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in çıkan çatışma sonucunda şehit olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 12:09
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit düştü #1

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerin şehit düştüğünü duyurdu.

    Twitter üzerinden yapılan paylaşımda teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğu bilgisi verildi.

    Bakanlık, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit düştü #2

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