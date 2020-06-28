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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit düştü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit düştü
Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in çıkan çatışma sonucunda şehit olduğu belirtildi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 12:09
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerin şehit düştüğünü duyurdu.
Twitter üzerinden yapılan paylaşımda teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in şehit olduğu bilgisi verildi.
Bakanlık, şehidin ailesine başsağlığı diledi.