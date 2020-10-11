Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede görev yapan komandolar, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

MSB DUYURDU

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 32 AK-47 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 109 el bombası, 2 EYP, 24 Doçka mühimmatı, 80 havan mühimmatı, 400 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 29 Zagros mühimmatı, 3 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), internet sitesi ve Twitter hesabından ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.