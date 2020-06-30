Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği duyuruldu.

16 Haziran'da, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü üyelerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu başarı ile devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile beraber operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatın fotoğrafları da yayınlandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Yapılan açıklamada ise "Son olarak yapılan aramalarda; 1 adet Doçka uçaksavar,1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1150 adet 12.7 milimetre Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 100 adet Biksi otomatik tüfeği mühimmatı, 1100 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet şeritte 5.56 milimetre otomatik tüfek mühimmatı, 4 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 6 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet patlamamış top mühimmatı, 3 adet anti-tank mayın, 6 adet anti-personel mayın, 1500 adet mekanik fünye, 1400 adet tahrip kapsülü, 23 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2000 metre kablo, 5 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 varil mazot, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet akü, muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi." denildi.