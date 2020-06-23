Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandolar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görevli olan komandoların dağdaki görüntüleri paylaşıldı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu, başarıyla devam ediyor...

Terör örgütü PKK'lı teröristlere ait inler tek tek imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabı üzerinden operasyona ilişkin paylaşım yaparak; bölgede görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerine yer verdi.

"KOMANDO YÜRÜDÜ MÜ DAĞLAR ÖNÜNDE EĞİLİR"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar. Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar." ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsü