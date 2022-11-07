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    Pençe Kaplan şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

    Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 kahraman asker şehit düştü. Şehit İsmail Esmer ve Mustafa Öztürk, törenin ardından memleketlerine uğurlandı
    • 07.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:30
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    Pençe Kaplan şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

    Türkiye, şehit haberi ile kavruldu...

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kaplan harekatında hain teröristlerin taciz ateşi, 2 kahraman Türk askerini şehit düşürdü.

    Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için tören düzenlendi.

    Naaşları Türk bayrağına sarıldı

    Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı.

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    Şehit naaşları, memleketlerine gönderildi

    Şehitlerin cenazeleri, daha sonra toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla memleketlerine gönderildi.

    Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene; Şırnak Valisi Osman Bilgin, 23.Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, askeri erkan, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

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