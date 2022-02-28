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    Pençe Kaplan ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

    Pençe Kaplan bölgesinde 1 PKK'lı hava harekatı ile, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li terörist ateş desek vasıtalarıyla öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 11:44
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    Pençe Kaplan ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

    Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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