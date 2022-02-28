- Haberler
- Gündem Haberleri
- Pençe Kaplan ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan bölgesinde 1 PKK'lı hava harekatı ile, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li terörist ateş desek vasıtalarıyla öldürüldü.
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 11:44
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.