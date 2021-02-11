Euro
8.5528
-0.05%
Dolar
7.041
-0.24%
Altın
417.53
-0.08%
Borsa
1.549
0.15%
Bitcoin
318.700
-3.31%
EXEN Coin
18.62
13.81%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit sayısı 3'e yükseldi

    PKK'ya yönelik Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen harekatta çıkan çatışmada yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler, hastanede şehit düştü.
    • AA
    • 11.02.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit sayısı 3'e yükseldi

    Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yuvalanan teröristlere yönelik dün başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan kötü haber, dün akşam saatlerinde geldi.

    Teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu.

    4 ASKER YARALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çatışmada 4 askerin yaralandığı, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilerek, bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile isabetle vurulduğu, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulanmıştı.

    1 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

    Bakanlıktan yeni yapılan açıklamaya göre yaralı askerlerimizden Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

    Pençe Kartal-2 Harekatı nda şehit sayısı 3 e yükseldi #1

    "MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

     

    Pençe Kartal-2 Harekatı nda şehit sayısı 3 e yükseldi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir