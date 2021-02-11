Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit sayısı 3'e yükseldi

PKK'ya yönelik Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen harekatta çıkan çatışmada yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler, hastanede şehit düştü.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yuvalanan teröristlere yönelik dün başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan kötü haber, dün akşam saatlerinde geldi.

Teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu.

4 ASKER YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çatışmada 4 askerin yaralandığı, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilerek, bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile isabetle vurulduğu, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulanmıştı.

1 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ

Bakanlıktan yeni yapılan açıklamaya göre yaralı askerlerimizden Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.