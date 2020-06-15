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    Pençe-Kartal Harekatı'ndan ayrıntılar

    Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbenin vurulduğu Pençe-Kartal Harekatı'na 25'in üzerinde F-16 ile SİHA'lar katıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2020 - 09:36
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    Pençe-Kartal Harekatı'ndan ayrıntılar

    Türk Silahlı Kuvvetleri gece yarısı düğmeye basarak terör örgütü PKK'ya yönelik büyük bir operasyon başlattı.

    25'TEN FAZLA F-16

    Teröristlerin yuvalandığı Kandil, Mahmur ve Şengal'deki bölgelere yönelik düzenlenen hava harekatına 25'in üzerinde F-16 katıldı.

    İHA'LAR, HİK UÇAĞI, TANKER UÇAĞI

    Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar da görev aldı. Bunların yanı sıra havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçakları da harekata katıldı.

    SİNCAR, KARACAK, KANDİL, ZAP, AVAŞİN BASYAN, GARA VE HAKURK

    Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’ta belirlenen hedefler bir bir vuruldu. Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında söz konusu bölgelerdeki 81 hedef kısa sürede imha edildi.

    MÜHİMMAT DEPOLARI HAVAYA UÇTU

    Uçakların hedefleri vurmasının hemen ardından mağaralarda ikincil patlamaların meydana gelmesi dikkati çekti. Söz konusu patlamaların hedeflerdeki mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı yaşandığı belirlendi.

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