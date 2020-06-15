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    Pençe-Kartal Operasyonu başladı

    Pençe-Kartal Operasyonu başladı

    Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2020 - 00:25
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    Pençe-Kartal Operasyonu başladı

    Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını açıkladı.

    "İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” ifadeleri yer aldı.

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