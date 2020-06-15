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Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 15.06.2020 - 00:25
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını açıkladı.
"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” ifadeleri yer aldı.