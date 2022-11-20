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    Pençe Kılıç harekatına 50 F-16 ve 20'den fazla SİHA katıldı

    Gece saatlerinde başlayan Pençe Kılıç harekatıyla terör hedefleri tek tek imha edildi. 50 F-16, ve 20'den fazla SİHA aynı anda havalandı ve hedefler eş zamanlı olarak vuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 09:40
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    Pençe Kılıç harekatına 50 F-16 ve 20'den fazla SİHA katıldı

    İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı.

    Saldırının ardından kahraman askerlerimiz terörü kökünden kazımak için harekete geçti.

    Terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.

    Operasyonun adı: Pençe Kılıç

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyin "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.

    TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon

    "Hesap zamanı"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu "Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor." mesajıyla duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklamada Pençe Kılıç hava harekatının terörü kaynağında yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

    50 F-16 ve 20'den fazla SİHA operasyona katıldı

    Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50 F-16, ve 20'den fazla SİHA hava aracı katıldı. Harekat havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklar da destek verdi.

    Pençe Kılıç harekatına 50 F-16 ve 20 den fazla SİHA katıldı #1

    Hedefler hassas güdümlü bombalarla vuruldu

    Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka silahlı insansız hava araçları da Suriye hava sahasında harekata hem hedef tespiti hem de taşıdıkları hassas güdümlü bombalarla katıldı.

    Harekatta savaş uçakları, lazer güdümlü ve sığınak delici bombalarla onlarca hedefi imha etti. Sınırda konuşlu topçu bataryaları da harekata destek verdi.

    Irak ve Suriye'nin kuzeyi vuruldu

    Harekatta ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrülündeki Ayn El Arap, Tel Rıfat ve Derik çevresindeki hedefler imha edildi.

    Hava harekatının Irak ayağında ise Sincar ve çevresindeki terör hedefleri bombalandı.

    Pençe Kılıç harekatına 50 F-16 ve 20 den fazla SİHA katıldı #2

    Pençe Kılıç harekatına 50 F-16 ve 20 den fazla SİHA katıldı #3

    Pençe Kılıç harekatına 50 F-16 ve 20 den fazla SİHA katıldı #4


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