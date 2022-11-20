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    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler

    Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyini hedef alarak başlatılan Pençe Kılıç harekatında, hain teröristler tek tek leş ediliyor.
    • 20.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 11:12
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain terör örgütlerinin inlerine mezar kazıyor...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sinyalleri, Pençe Kılıç harekatıyla başlatıldı.

    Kahraman Türk askeri bu kez de Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri ateş altına aldı.

    "Hesap zamanı"

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyurdu.

    Türk savaş uçaklarının terör için havalandığı anlara da paylaşımda yer verildi.

    Operasyon kapsamında Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

    Harekattan yeni görüntüler

    Bir diğer yandan, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgil yeni görüntüler yayınlandı.

    Görüntülerde, Kahraman askerin hain teröristleri vurduğu anlar paylaşıldı.

    İşte o anlar...

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler VİDEO

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler #1

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler #2

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler #3

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler #4

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler #5

    Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler #6


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