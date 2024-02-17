Haberler



Gündem



Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.