Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Teröristler sızma girişiminde bulundu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Tespit edilen teröristler, komandolar tarafından ateş altına alındı.

6 terörist öldürüldü

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

1 askerimiz şehit oldu

Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Operasyonlar sürüyor

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.