Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

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Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.
Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Teröristler sızma girişiminde bulundu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Tespit edilen teröristler, komandolar tarafından ateş altına alındı.
6 terörist öldürüldü
Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.
1 askerimiz şehit oldu
Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Operasyonlar sürüyor
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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